Шайба Подколзина принесла "Ванкуверу" победу в матче НХЛ с "Далласом"

В составе "Далласа" шайбы забросили Джо Павелски (14-я минута), Люк Гленденинг (30), Райан Сутер (44), у "Ванкувера" отличились Джей Ти Миллер (23, 54), Элиас Петтерсон (27), Бо Хорват (29), Василий Подколзин (36) и Брок Бёсер (58).

ТАСС, 8 ноября. "Ванкувер" обыграл "Даллас" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подколзин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне, российский форвард проводит дебютный сезон в лиге. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 30 бросков, его партнеры по команде Александр Радулов и Денис Гурьянов не отличились результативными действиями.

"Ванкувер" располагается на седьмой строчке Тихоокеанского дивизиона, набрав 11 очков в 12 матчах, "Даллас" идет на пятой позиции в Центральном дивизионе, имея в активе 10 очков в 11 играх.

В следующем мачте клуб из Ванкувера 10 ноября дома сыграет с "Анахаймом", "Даллас" днем позднее примет "Нэшвилл".