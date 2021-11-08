Рублев поднялся на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 8 ноября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с шестого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В таблице россиянин обошел испанца Рафаэля Надаля, досрочно завершившего сезон. Даниил Медведев сохранил вторую позицию, Аслан Карацев поднялся на 15-е место, Карен Хачанов - на 29-е.

Лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович, который в воскресенье в финальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже обыграл Медведева. На третье место в рейтинге поднялся представитель Германии Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 8 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 940 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 7 640;

3 (4). Александр Зверев (Германия) - 6 540;

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 6 540;

5 (6). Андрей Рублев (Россия) - 4 950;

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 875;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 568;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 760;

9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 706;

10 (9). Янник Синнер (Италия) - 3 395...

15 (16). Аслан Карацев (Россия) - 2 392...

29 (31). Карен Хачанов (Россия) - 1 731.