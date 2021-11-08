Глейхенгауз объяснил, почему Щербакову отговорили от второго четверного прыжка на Гран-при

ТУРИН /Италия/, 8 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб Этери Тутберидзе отговорил чемпионку мира по фигурному катанию россиянку Анну Щербакову исполнять на этапе серии Гран-при в Турине второй четверной прыжок - лутц, чтобы не рисковать. Об этом российским журналистам сообщил тренер-хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Щербакова стала победительницей этапа серии. В короткой программе спортсменка, допустив ошибку на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера в короткой программе, перед решающим прокатом шла только третьей. В произвольной программе 17-летняя спортсменка хотела прыгнуть сразу два четверных, поскольку помимо запланированного флипа у нее на тренировках в Италии стал стабильно получаться и лутц.

"Она лутц показала здесь на тренировках и на разминке, и это было очень хорошо. Но в связке под музыку из произвольной мы лутц и флип еще не прыгали, соответственно, я решил, что не стоит рисковать, потому что вторым (четверным) делать флип сложнее, чем первым элементом. Второй четверной требует больше сил, и процент выполнения мог упасть. Если бы она сделала первый четверной лутц и сорвала флип, то могла посыпаться остальная программа, поэтому я ей сказал, что в флип я верю больше, надо его просто сделать чисто, получить плюсы за него и дальше откатать всю программу, на этих соревнованиях было важнее сделать так", - рассказал Глейхенгауз.

Комментируя ошибку в короткой программе, Глейхенгауз сказал: "В день короткой программы ничто не предвещало такой ошибки, поэтому надо было разобраться. Зная ее характер и количество проведенных соревнований более высокого уровня, чем этап Гран-при, понимаю, что вряд ли она перенервничала. Будем разбираться".

На вопрос о оптимальном наборе элементов для спортсменки Глейхенгауз отметил: "Мы никогда не можем загадать, как пройдет подготовка между турнирами, что будет завтра. Сейчас в планах попытаться на следующем этапе показать лутц и флип. Как это будет, никто не знает".