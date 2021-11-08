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Фигурное катание

Глейхенгауз прокомментировал травму Трусовой, которая пропустит этап Гран-при в Токио

По словам тренера-хореографа, спортсменка испытывает боли в ноге

ТУРИН /Италия/, 8 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова пропустит этап серии Гран-при в Токио из-за болей в ноге. Об этом в интервью российским журналистам рассказал тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Ранее стало известно, что Трусова пропустит этап Гран-при в Японии, который пройдет 12-14 ноября.

"У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, - сказал Глейхенгауз. - Мы на связи, но более конкретно по этому вопросу я не могу сказать, за это должен отвечать врач, который должен дать профессиональную оценку травмы. В последний раз я видел Сашу по видео из США, с Гран-при в Лас-Вегасе, где она заняла первое место".

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также в ее активе бронза чемпионата Европы 2020 года.

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