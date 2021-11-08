Глейхенгауз пожелал фигуристке Медведевой победы в "Ледниковом периоде"

ТУРИН /Италия/, 8 ноября. /ТАСС/. Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз пожелал серебряному призеру Олимпийских игр и двукратной чемпионке мира Евгении Медведева победить в шоу "Ледниковый период". Об этом он рассказал в интервью российским журналистам.

Медведева формально не завершала карьеру, но не выступает на соревнованиях. Ведущим шоу является олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Медведева выступает в шоу в паре с блогером Даней Милохиным.

"Я только вижу фотографии и небольшие кусочки выступлений как Жени, так и Алины, - сказал Глейхенгауз. - Сейчас настолько плотный график с программами, перестановками и показательными номерами, что на это не хватает времени. Жене желаю победы на "Ледниковом периоде". Алина уже выиграла все, она ведет шоу, там нельзя выиграть, но только разве что у [Алексея] Ягудина".