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Фигурное катание

Глейхенгауз пожелал фигуристке Медведевой победы в "Ледниковом периоде"

Двукратная чемпионка мира выступает в шоу в паре с блогером Даней Милохиным

ТУРИН /Италия/, 8 ноября. /ТАСС/. Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз пожелал серебряному призеру Олимпийских игр и двукратной чемпионке мира Евгении Медведева победить в шоу "Ледниковый период". Об этом он рассказал в интервью российским журналистам.

Медведева формально не завершала карьеру, но не выступает на соревнованиях. Ведущим шоу является олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Медведева выступает в шоу в паре с блогером Даней Милохиным.

"Я только вижу фотографии и небольшие кусочки выступлений как Жени, так и Алины, - сказал Глейхенгауз. - Сейчас настолько плотный график с программами, перестановками и показательными номерами, что на это не хватает времени. Жене желаю победы на "Ледниковом периоде". Алина уже выиграла все, она ведет шоу, там нельзя выиграть, но только разве что у [Алексея] Ягудина".

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Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
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