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Олимпиада-2022 в Пекине

Глейхенгауз рассказал о планах подготовки фигуристов группы Тутберидзе к Олимпиаде

Кандидаты в олимпийскую сборную будут заниматься на катке "Хрустальный"

ТУРИН /Италия/, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристы группы Этери Тутберидзе будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине на катке "Хрустальный". Об этом в интервью российским журналистам рассказал тренер-хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

В группе Тутберидзе тренируются 11 кандидатов в олимпийскую команду России.

"Сборы будут у всей сборной команды, которая отберется на Олимпиаду, - сказал Глейхенгауз. - До этого момента больше ничего не планируется, будем работать у себя на катке".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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