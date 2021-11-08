Боксер Альварес заявил, что готов к третьему бою с Головкиным

ТАСС, 8 ноября. Абсолютный чемпион мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг мексиканец Сауль Альварес готов провести третий поединок против казахстанца Геннадия Головкина. Комментарий Альвареса приводит телеканал ESPN.

7 ноября Альварес стал абсолютным чемпионом мира, победив американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде. Головкин является чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг, последний бой он провел 18 декабря 2020 года против поляка Камилы Шеремета, выиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Следующий его поединок планируется на 29 декабря в Японии против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) японца Рёты Мураты.

"Я бы хотел провести поединок с Головкиным, почему бы и нет? - сказал Альварес. - Если он перейдет в мой вес, то я готов".

Первый бой между Альваресом и Головкиным состоялся 16 сентября 2017 года и завершился вничью. Ровно через год мексиканец победил решением судей и завоевал принадлежавшие казахстанцу титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой "супер") и WBC в весовой категории до 72,6 кг, для Головкина то поражение стало первым в карьере.

В послужном списке 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи. На счету 39-летнего казахстанца 41 победа (36 нокаутом), одно поражение, одна ничья.