Футболист "Динамо" Захарян не сыграет в ноябрьских матчах сборной России

ТАСС, 8 ноября. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян не сыграет за сборную России в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также за сборную России не сыграет ранее вызванный защитник казанского "Рубина" Илья Самошников. Захарян и Самошников пропустят сбор по медицинским причинам. Впервые приглашение в расположение национальной команды получил защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой.

Ранее главный тренер "Динамо" Сандро Шварц сообщал, что Захарян не участвует в командных тренировках из-за мышечных болей.

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне он забил два гола и отдал семь голевых передач в 14 играх за "Динамо". В составе сборной России полузащитник провел четыре игры, в которых отдал одну голевую передачу. 23-летний Самошников провел три матча за национальную команду, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей в разных турнирах, забив один гол.

Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите. После восьми матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах; команды, ставшие вторыми, сыграют в плей-офф за право участия в мировом первенстве.