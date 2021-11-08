"Спартаку" грозит закрытие ряда трибун на один домашний матч чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в четверг рассмотрит скандирование ненормативной лексики болельщиками московского "Спартака" на секторах B в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1.

"Что касается матча "Спартак" - "Локомотив", то там скандирования болельщиками обоих клубов, а также у "Спартака" пиротехника. Скандирования на четырех секторах трибуны B. По игре "Сочи" - ЦСКА у болельщиков гостей пиротехника и скандирование", - сказал Григорьянц.

Ранее КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 80 тыс. рублей за скандирования ненормативной лексики болельщиками на матче 13-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1). Также было решено запретить допуск зрителей на сектора B103 и B104 на один ближайший матч условно. Комитет назначил "Спартаку" испытательный срок до конца сезона-2021/22.

В этом сезоне КДК РФС наказал санкт-петербургский "Зенит" по итогам матча 12-го тура против "Спартака" (7:1) запретом допуска зрителей на игру с "Динамо" условно, также клуб был оштрафован на 70 тыс. рублей. После чего КДК РФС наказал "Зенит" по итогам игры с "Динамо" (4:1) запретом допуска зрителей на сектор D102 "Газпром-Арены" на следующий домашний матч команды с "Нижним Новгородом" из-за нарушения болельщиками дисциплинарного регламента.