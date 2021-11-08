Четыре хоккеиста включены в состав сборной России для участия в Кубке Карьяла

ТАСС, 8 ноября. Иван Чехович из нижегородского "Торпедо", Александр Елесин из ярославского "Локомотива", Виталий Абрамов (челябинский "Трактор") и Иван Зинченко (подольский "Витязь") включены в состав сборной России на первый этап Еврохоккейтура - Кубок Карьяла. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Из состава исключены голкипер Тимур Билялов и форварды Илья Сафонов (оба - "Ак Барс"), Иван Дидковский ("Динамо", Москва), Павел Тютнев ("Локомотив"), Данил Башкиров ("Салават Юлаев") и Кирилл Кирсанов (СКА).

Ранее в состав вошли игроки череповецкой "Северстали" Даниил Вовченко, Никита Гуслистов и Дмитрий Шугаев.

Кубок Карьяла пройдет с 11 по 14 ноября в Хельсинки.