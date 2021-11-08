В "Урале" опровергли сообщения о том, что причиной смерти волейболистки стал ковид

ТАСС, 8 ноября. Блокирующая уфимского волейбольного клуба "Уфимочка-УГНТУ" Алия Хамбикова умерла на 22-м году жизни от тяжелого заболевания, а не от коронавируса. Об этом рассказал руководитель пресс-службы волейбольного клуба "Урал" Денис Таипов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В понедельник пресс-служба "Урала" сообщила о смерти Хамбиковой после болезни. В последний раз она выходила на площадку в октябре.

"Алия ушла из жизни 7 ноября, для нас это большой шок, очень большая потеря, - сказал Таипов. - Алия была замечательным человеком, жизнерадостная, в команде у нее со всеми были отличные отношения. Сложно описать словами произошедшее".

"Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус, нет, это не ковид. В последний месяц у нее обнаружили распространенное, тяжелое заболевание, мы приняли решение не афишировать его. Если захотят озвучить родственники или близкие люди, то они озвучат, это личное дело. Алия пропускала последний тур, лежала в больнице, к сожалению, все пошло по худшему сценарию", - добавил специалист.

"Уфимочка-УГНТУ" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.