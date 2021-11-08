Федерация хоккея России продолжает заниматься вопросом сокращения отстранения Кузнецова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжает заниматься вопросом сокращения дисквалификации с нападающего Евгения Кузнецова. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

В августе 2019 года нападающий был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

"Вопрос сложный, мы занимаемся этим, находимся в контакте с игроком, его агентом, этим вопросом занимаются юристы. Новостей пока нет. Каких-то полномочий решать мы никому не давали", - сказал Курбатов.

"Мы все работаем в команде, всегда будем поддерживать всех своих игроков. Есть очень много юридических нюансов", - добавил он.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью ТАСС сообщил, что вопросом по сокращению дисквалификации Кузнецова занимается сейчас менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги Илья Ковальчук.