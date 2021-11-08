Петр Ян считает, что Стерлинг хочет лишить его времени на подготовку к поединку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг требует проведения боя с Петром Яном зимой, чтобы лишить россиянина времени на подготовку. Такое мнение высказал временный чемпион UFC Петр Ян, комментарий которого приводит пресс-служба Русской медной компании (РМК).

В понедельник воспитанник академии единоборств РМК Ян вернулся в Екатеринбург. Ранее американец заявил, что готов встретиться с Яном в декабре или январе.

"Стерлинг, когда надо, спрятал голову в песок. Сейчас он хочет провести поединок в декабре, не хочет давать мне время на подготовку. Но спешить никуда не будем - это работа менеджеров", - сказал Ян.

Комментируя предложение провести бой-реванш в Екатеринбурге, Ян сказал, что для России этот поединок может стать масштабным событием. "Большое дело - организовать такой бой здесь, это непросто. Для меня неважно, где драться, но если это будет проходить дома, в России, то это будет нечто масштабное", - уточнил он.

30 октября в Дубае Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Изначально его соперником должен был стать Стерлинг, которому россиянин уступил в марте 2021 года после дисквалификации из-за запрещенного удара коленом в голову в четвертом раунде. Из-за этого поражения уроженец Красноярского края лишился полноценного чемпионского титула, и руководство UFC пыталось организовать его бой-реванш с американцем. Однако Стерлинг снялся с боя из-за проблем со здоровьем и был заменен на Сэндхагена, а на кону поединка был временный пояс.