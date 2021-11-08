Чемпион мира по хоккею Белов подписал полноценный контракт с московским "Динамо"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" заключил полноценное соглашение с чемпионом мира Антоном Беловым. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

28 октября "Динамо" подписало просмотровый контракт с 35-летним защитником. Хоккеист провел три игры в составе столичной команды. Полноценное соглашение с Беловым рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Белов является чемпионом мира 2014 года, также в его активе одна серебряная (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств. На клубном уровне он выступал за московский ЦСКА, омский "Авангард", петербургский СКА, вместе с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017). В Национальной хоккейной лиге в составе "Эдмонтона" он провел 57 матчей и набрал 7 очков (1 гол + 6 результативных передач).

"Динамо" после 27 игр набрало 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые 15 ноября примут финский "Йокерит".