СМИ: тренировки "Оттавы" отменили из-за попадания игрока и тренера в ковид-протокол

ТАСС, 8 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" отменил тренировки из-за попадания защитника команды Ника Холдена и помощника главного тренера Джека Капуано в ковид-протокол. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Кайл Букаускас на своей странице в Twitter.

Тренировки были отменены по "соображениям безопасности".

"Оттава" занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона НХЛ, имея в активе семь 7 после 11 игр. В следующем матче "Оттава" на выезде должна встретиться с "Бостоном" 10 ноября.