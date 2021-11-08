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КХЛ

"Спартак" всухую проиграл "Сибири" в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 в пользу новосибирского клуба
Денис Голубев ("Сибирь") и Тим Хеед ("Спартак") Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Денис Голубев ("Сибирь") и Тим Хеед ("Спартак")
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 1 232 зрителей.

В составе победителей отличились Олег Ли (17-я минута), Михал Чайковски (31) и Валентин Пьянов (48).

"Сибирь" выиграла третий матч в регулярном чемпионате КХЛ подряд. Столичная команда потерпела третье поражение кряду в домашних матчах против "Сибири". Вратарь новосибирской команды Антон Красоткин продлил свою серию без пропущенных шайб до 120 минут. После третьей пропущенной шайбы "Спартак" заменил голкипера Алексея Красикова на Андрея Сковронского, который провел вторую игру в КХЛ.

"Сибирь" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 27 очками в 27 матчах, "Спартак" находится на восьмой позиции на Западе, имея в активе 30 очков в 28 играх. В следующем матче "Спартак" примет "Ак Барс" 16 ноября, "Сибирь" на своей площадке встретится с "Нефтехимиком" 15 ноября.

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3ЦСКА27114201962-5535
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6Динамо Мн26114002979-7732
7Локомотив27121032971-6531
8Спартак28950111267-7030
9Торпедо271210211173-6629
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4Ак Барс28112304865-6536
5Авангард261211011169-6529
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