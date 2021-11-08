Футболист "Локомотива" Бека-Бека получил травму приводящей мышцы бедра

ТАСС, 8 ноября. Французский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексис Бека-Бека получил повреждение приводящей мышцы бедра. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Сроки восстановления футболиста неизвестны. Бека-Бека пропустит матчи молодежной сборной Франции в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года с командами Армении и Северной Македонии, которые состоятся 11 и 16 ноября соответственно.

Бека-Бека 20 лет, за "Локомотив" он выступает с лета текущего года. С 2019 по 2021 год футболист играл за французский "Кан". В составе "Локомотива" Бека-Бека выходил на поле в 11 матчах, в которых отдал две результативные передачи.