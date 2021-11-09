Два паса Панарина и 42 сейва Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

ТАСС, 9 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3 обыграл "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились Крис Крайдер (8-я минута), Адам Фокс (20), К'Андре Миллер (33), Райан Строум (34). У "Флориды" шайбы забросили Ээту Луостаринен (41), Сэм Рейнхарт (59), Патрик Хорнквист (60).

В эпизодах с голами Крайдера и Строума результативными передачами отметился российский форвард Артемий Панарин. На его счету 13 очков (два гола + 11 передач) в 13 матчах. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 42 броска. Он провел десятую игру в текущем сезоне и одержал шестую победу.

"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 17 очков в 13 матчах, "Флорида" идет первой в Атлантическом дивизионе (21 очко). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 14 ноября в гостях против "Коламбуса". "Флорида" 10 ноября сыграет на выезде с "Нью-Джерси".