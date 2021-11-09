Одноклубник Овечкина Уилсон пошутил, что помешал ему обойти Халла в списке снайперов НХЛ

В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата со счетом 5:3, Овечкин забросил третью шайбу столичной команды и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом, в активе обоих хоккеистов 741 гол, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766). Автором первого гола "Вашингтона" стал Уилсон, на третьей минуте встречи Тревор Ван Римсдайк бросил с синей линии, Овечкин подставил клюшку и подправил шайбу, которая затем попала в руку Уилсону и отскочила в ворота.

ТАСС, 9 ноября. Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон пошутил, что помешал капитану команды Александру Овечкину выйти на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Уилсона приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл .

"Если бы не я, Овечкин бы опередил Халла, - смеясь, отметил Уилсон. - Он забил от моей руки. Мне стоило просто уйти с дороги, и мы бы сейчас говорили о Ягре".

"Вашингтон" занимает третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 16 очков в 12 матчах. Следующий матч команда 12 ноября на выезде против "Детройта".