Три топ-менеджера CAS примут участие в юридической программе "Спорт-Аккорда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Майкл Ленард, генеральный секретарь Матье Риб и арбитр Стивен Таунли станут участниками Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет в Екатеринбурге в мае 2022 года. Они обсудят юридические вопросы по борьбе с допингом и коррупцией в мировом спорте, сообщили ТАСС в пресс-службе саммита.

"В мае следующего года в Екатеринбурге соберутся лидеры мирового спортивного права, чтобы обсудить юридические вопросы, касающиеся управления в глобальном спорте и борьбы с допингом и коррупцией. Встречи с экспертами запланированы на 16 мая, станут частью деловой программы Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" и пройдут под вывеской LawAccord ("юридический Аккорд" - прим. ТАСС). В столицу Урала приедут вице-президент CAS Майкл Ленард, генеральный секретарь Матье Риб и арбитр Стивен Таунли", - сказал собеседник агентства.

В ходе деловой программы также будет представлен "Глобальный отчет о защите спорта от коррупции и преступности", его доложит юрист управления ООН по наркотикам и преступности Александра Соколова. Кроме этого, на саммите будут освещены такие темы, как юридические последствия пандемии для существующих коммерческих контрактов, участие спортсменов в управлении, влияние частного капитала на управление, права и обязательства международных федераций.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.