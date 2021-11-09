Щербакова рассказала о планах на второй четверной прыжок на этапе Гран-при в Гренобле

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова не исключила возможности исполнения двух четверных прыжков - флипа и лутца на своем следующем этапе серии Гран-при, который пройдет с 19 по 21 ноября во французском Гренобле. Об этом победительница этапа серии в Турине рассказала в интервью ТАСС.

На этапе Гран-при в Турине в произвольной программе Щербакова исполнила четверной флип, однако у спортсменки были мысли сделать еще один прыжок в четыре оборота - лутц. Но тренеры уговорили фигуристку не торопиться и сделать упор на надежное катание.

"Загадывать не буду, потому что, например, на этих соревнованиях (в Турине - прим. ТАСС) набор до последнего решался. Здесь лутц получался на шестиминутной разминке, но в прокате этот прыжок не вкатан. Будем работать и определять по моей готовности. Если буду готова, конечно, мы вставим его в программу", - рассказала Щербакова.