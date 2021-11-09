Фигуристка Щербакова рассказала, что олимпийский сезон не влияет на ее отношение к работе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова в интервью ТАСС рассказала, что предстоящие Олимпийские игры в Пекине не влияют на ее отношение к тренировочному процессу.

"Верите или нет, честно скажу - это не так сильно влияет на меня, потому что не бывает такого, что в другие сезоны ты расслабляешься и думаешь: "А, этот сезон не олимпийский, в этом сезоне напрягаться не буду". Такого не бывает, - сказала фигуристка. - Да, естественно, олимпийский сезон - это нервы и напряжение, но в целом каждый сезон хочется все равно показать себя наилучшим образом. Поэтому по работе этот сезон примерно такой же, как обычно, - стараемся все на максимуме делать".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Чемпионат России по фигурному катанию, который станет главным этапом отбора на Игры, запланирован на конец декабря в Санкт-Петербурге.