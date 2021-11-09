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Фигурное катание

Щербакова не будет выступать в сезоне с программой "Жар-птица" в показательных номерах

С этой программой фигуристка выступила в гала-представлении по окончании этапа серии Гран-при в Турине
Анна Щербакова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова не будет выступать с программой "Жар-птица" в качестве показательного номера в олимпийском сезоне. Об этом спортсменка сообщила в интервью ТАСС.

"Жар-птица" принесла спортсменке победу на чемпионате мира в Стокгольме. С этой программой фигуристка выступила в гала-представлении по окончании этапа серии Гран-при, завершившегося 7 ноября в итальянском Турине.

"В дальнейшем мы поставим показательный, но в Турине решили вспомнить эту программу, это платье. Мне кажется, это хорошо подходит для показательной программы, смена платья здесь органична, - рассказала Щербакова. - Мне снова пришлось понервничать - как говорится, "никогда не говори никогда". В начале сезона я сказала, что у меня больше никогда не будет платья со сменой (платье-трансформер Анны Щербаковой меняется по ходу выступления - прим. ТАСС), и вот мне опять пришлось это пережить, но все прошло успешно, я рада".

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