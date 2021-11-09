Щербакова рассказала, как Тутберидзе помогла с перевоплощением в произвольной программе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе собственным примером помогла чемпионке мира по фигурному катанию россиянке Анне Щербаковой в работе над образом Маргариты из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом Щербакова рассказала в интервью ТАСС.

В олимпийском сезоне Щербакова выступает в произвольной программе под музыку Игоря Корнелюка к фильму "Мастер и Маргарита". Из лирической героини Щербакова в середине программы перевоплощается в роковую красавицу на балу у Воланда.

"Этери Георгиевна [Тутберидзе] сама показывала своим взглядом, как надо перевоплотиться. И я старалась максимально это уловить, и от себя, как я это чувствую, показать, - рассказала Щербакова. - Поэтому мне это все нравится, мне это интересно, мне в целом близок ее образ".

"Как только Даниил Маркович (Глейхенгауз, тренер-хореограф группы Тутберидзе - прим. ТАСС) предложил мне идею "Мастера и Маргариты", послушала музыку, мне сразу понравилось. Я сразу почувствовала, что это попадание, что это именно то, что мне хотелось бы катать. Очень много читала именно про образ Маргариты, чтобы ее понять", - отметила фигуристка.