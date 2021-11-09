Бывший боец UFC Бенуа дисквалифицирован на 10 месяцев из-за допинга

ТАСС, 9 ноября. Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало бойца смешанных единоборств (ММА) Райана Бенуа на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба USADA.

В допинг-пробе спортсмена, взятой 31 июля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), были обнаружены следы модафинила, вещества, которое входит в состав лекарственных средств от сонливости, связанной с нарколепсией.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с момента сдачи пробы, он также подпадает под юрисдикцию Атлетической комиссии штата Невада, которая разрешила дело в соответствии со своими правилами.

Бенуа 32 года, всего в MMA на его счету 10 побед и восемь поражений.