Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нур-Султане

ТАСС, 9 ноября. Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 25 по 30 декабря в казахстанском Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Чемпионаты мира по рапиду и блицу под эгидой FIDE стали проводиться с 1992 года. Неофициальные турниры проходили с 1970 года.

Два года подряд мероприятие проводилось в России: в 2018 году чемпионат принимал Санкт-Петербург, в 2019 году - Москва. Турнир 2020 года не состоялся из-за пандемии коронавируса. Среди женщин действующими чемпионами являются россиянка Екатерина Лагно (блиц) и индианка Хампи Конеру (рапид), среди мужчин в обеих дисциплинах победу одержал норвежец Магнус Карлсен.