Россиянка Самсонова признана лучшей теннисисткой плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

22-летняя спортсменка одержала победы в двух матчах плей-офф, в полуфинале она победила американку Слоан Стивенс, а в финальном матче - швейцарку Белинду Бенчич, выйдя на замену вместо травмированной Анастасии Павлюченковой.

ТАСС, 9 ноября. Россиянка Людмила Самсонова названа лучшей теннисисткой плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Победителем турнира стала сборная России, в составе которой выступали Самсонова, Дарья Касаткина, Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Самсонова располагается на 39-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул WTA. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше четвертого круга.