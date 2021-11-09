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Кубок Билли Джин Кинг

Россиянка Самсонова признана лучшей теннисисткой плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Людмила Самсонова EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Людмила Самсонова
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 9 ноября. Россиянка Людмила Самсонова названа лучшей теннисисткой плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

22-летняя спортсменка одержала победы в двух матчах плей-офф, в полуфинале она победила американку Слоан Стивенс, а в финальном матче - швейцарку Белинду Бенчич, выйдя на замену вместо травмированной Анастасии Павлюченковой.

Победителем турнира стала сборная России, в составе которой выступали Самсонова, Дарья Касаткина, Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Самсонова располагается на 39-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул WTA. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше четвертого круга.

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