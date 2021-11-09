Крупные соревнования пройдут в Челябинской области с соблюдением норм

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Этап Кубка мира по сноуборду, "Неделя звезд хоккея" и чемпионат России по боксу среди женщин, которые пройдут в Челябинской области в декабре и январе, состоятся с соблюдением всех санитарных норм. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник управления спорта Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Анна Кодина.

"На сегодняшний день все запланированные на территории Челябинской области спортивные мероприятия планируется провести в обозначенные сроки с соблюдением требований Роспотребнадзора и соответствующего распоряжения губернатора Алексея Текслера", - сказала собеседница агентства.

С 26 ноября по 3 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по боксу среди женщин. Вход для всех совершеннолетних зрителей будет доступен только при предъявлении действующего QR-кода и паспорта. Присутствие зрителей возможно только в масках и с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

C 11 по 12 декабря в горнолыжном комплексе "Банное" пройдет этап Кубка мира по сноуборду. С 8 по 16 января 2022 года ледовая арена "Трактор" примет "Неделю звезд хоккея". "Эти мероприятия, как и все остальные в регионе, пройдут с соблюдением всех мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. Все мероприятия будут проходить в соответствии с эпидемиологической ситуацией на момент проведения", - добавила Кодина.

По данным областного Минздрава на 9 ноября, всего подтверждено 115 674 случая заражения коронавирусом (плюс 570 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 92 115 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 17 733 человека. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, социальное дистанцирование, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, посетители торговых центров обязаны иметь при себе QR-код.