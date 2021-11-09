Боец Bellator Минаков заявил, что хочет провести реванши с Соума и Конго

ТАСС, 9 ноября. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков намерен провести бои-реванши с суринамцем Саидом Соума и французом Шейком Конго. Комментарий Минакова приводит газета "Спорт-Экспресс".

23 октября на турнире Bellator 269 в Москве Минаков проиграл Соума техническим нокаутом. В третьем раунде россиянин сломал палец на руке, он попытался самостоятельно вправить его, но рефери остановил бой и присудил ему поражение. С Конго Минаков провел два боя, в первом поединке в апреле 2014 года россиянин одержал победу единогласным решением судей, защитив титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. В феврале 2019 года француз взял реванш.

"Реванш с Соума был бы логичным, - сказал Минаков. - Насколько я слышал, не напрямую, а от очевидцев, Скотт Кокер (президент Bellator - прим. ТАСС) обозначил на пресс-конференции, что в случае моего желания реванш организуют, а я это желание имею. Совершенно нелепая история, в которой я по большому счету сам виноват, но эту историю надо закрыть. С Конго ситуация аналогичная".

Минакову 36 лет, на его счету 22 победы и два поражения. Bellator - американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам.