"Родине" засчитали техническое поражение в матче чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 9 ноября. Клубу "Родина" из Кирова засчитано техническое поражение в матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом с архангельским "Водником". Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Также на "Родину" был наложен денежный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Причиной отмены игры послужила неготовность стадиона в Кирове, состояние которого, по мнению главного судьи и инспектора матча, представляло опасность для здоровья спортсменов. Встреча должна была пройти 7 ноября.

30-й чемпионат России по хоккею с мячом стартовал 7 ноября, действующим победителем турнира является красноярский "Енисей".