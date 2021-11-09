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Хоккей с мячом

"Родине" засчитали техническое поражение в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча первого тура первенства страны с "Водником" была отменена из-за неготовности стадиона в Кирове

ТАСС, 9 ноября. Клубу "Родина" из Кирова засчитано техническое поражение в матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом с архангельским "Водником". Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Также на "Родину" был наложен денежный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Причиной отмены игры послужила неготовность стадиона в Кирове, состояние которого, по мнению главного судьи и инспектора матча, представляло опасность для здоровья спортсменов. Встреча должна была пройти 7 ноября.

30-й чемпионат России по хоккею с мячом стартовал 7 ноября, действующим победителем турнира является красноярский "Енисей".

Теги
Хоккей с мячом
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