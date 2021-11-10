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НХЛ

Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ не помог "Оттаве" обыграть "Бостон"

Канадская команда уступила со счетом 2:3
Никита Зайцев AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Никита Зайцев
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 10 ноября. "Оттава" со счетом 2:3 проиграла "Бостону" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Оттавы" отличились Закари Сэнфорд (2-я минута), Никита Зайцев (34). У "Бостона" шайбы забросили Брэд Маршанд (26), Дерек Форборд (31), Патрис Бержерон (39).

Зайцев сделал первое результативное действие в текущем сезоне, его одноклубники Артем Зуб и Егор Соколов, проведший дебютный матч в НХЛ, не сумели отличиться.

"Оттава" набрала семь очков в 12 матчах и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Атлантического дивизиона, "Бостон" идет пятым (12 очков). Следующий матч "Оттава" проведет 12 ноября дома против "Лос-Анджелеса", "Бостон" в тот же день примет "Эдмонтон".

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