Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ не помог "Оттаве" обыграть "Бостон"

Зайцев сделал первое результативное действие в текущем сезоне, его одноклубники Артем Зуб и Егор Соколов, проведший дебютный матч в НХЛ, не сумели отличиться.

"Оттава" набрала семь очков в 12 матчах и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Атлантического дивизиона, "Бостон" идет пятым (12 очков). Следующий матч "Оттава" проведет 12 ноября дома против "Лос-Анджелеса", "Бостон" в тот же день примет "Эдмонтон".