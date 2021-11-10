Федор Емельяненко: если бой с Роем Джонсом состоится, то он будет выставочным

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в интервью ТАСС рассказал, что если бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом - младшим состоится, то он будет выставочным.

Ранее Джонс-младший неоднократно высказывался о желании провести боксерский бой против Емельяненко. Боец заявил, что готов к такому поединку.

"Наверное, будем не в полную силу вкладываться в удары, - сказал Емельяненко. - Но если даже не вкладываться в удары, Рой может показать все, на что способен. Надеюсь, что не буду выглядеть бледно".

"Может не на 100% буду вкладываться в удар, но скорость передвижения и скорость выбрасывания рук будут высокими. Как и у Роя. Скорее всего, не будет акцентированных ударов, и будет показательный бой", - добавил собеседник агентства.

Джонсу-младшему 52 года, он завершил карьеру в 2018 году. В ноябре 2020 года боксер провел выставочный поединок против Майка Тайсона. Емельяненко 45 лет, он не проводил поединков по профессиональному боксу в карьере.