Фигуристка Хромых считает, что предолимпийский ажиотаж не влияет на группу Тутберидзе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Высокая конкуренция в группе Этери Тутберидзе, где сразу несколько фигуристок могут претендовать на место в сборной на Олимпиаду в Пекине, никак не влияет на атмосферу на катке "Хрустальный". Об этом в интервью ТАСС рассказала серебряный призер этапа чемпионской серии Гран-при Майя Хромых, которая тренируется под руководством Тутберидзе.

В команде Тутберидзе к отбору на Игры готовятся чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка Европы и серии Гран-при сезона-2019/20 Алена Косторная, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова, серебряный призер юниорского чемпионата мира Дарья Усачева, серебряный призер Гран-при Италии Хромых и действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

"Конечно, конкуренция сейчас огромная. А атмосфера такая: прыгаем, катаемся, один прыгнул, второй, третий, четвертый, пятый, и это практически бесконечно, - рассказала Хромых. - Но я бы не сказала, что это накал страстей, - все спокойно, мы просто тренируемся, работаем над собой. Каждый знает, что ему надо".