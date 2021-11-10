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Фигуристка Хромых считает, что предолимпийский ажиотаж не влияет на группу Тутберидзе

Олимпийские игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
Майя Хромых Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Майя Хромых
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Высокая конкуренция в группе Этери Тутберидзе, где сразу несколько фигуристок могут претендовать на место в сборной на Олимпиаду в Пекине, никак не влияет на атмосферу на катке "Хрустальный". Об этом в интервью ТАСС рассказала серебряный призер этапа чемпионской серии Гран-при Майя Хромых, которая тренируется под руководством Тутберидзе.

В команде Тутберидзе к отбору на Игры готовятся чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка Европы и серии Гран-при сезона-2019/20 Алена Косторная, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова, серебряный призер юниорского чемпионата мира Дарья Усачева, серебряный призер Гран-при Италии Хромых и действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

"Конечно, конкуренция сейчас огромная. А атмосфера такая: прыгаем, катаемся, один прыгнул, второй, третий, четвертый, пятый, и это практически бесконечно, - рассказала Хромых. - Но я бы не сказала, что это накал страстей, - все спокойно, мы просто тренируемся, работаем над собой. Каждый знает, что ему надо".

Теги
Фигурное катаниеОлимпиада-2022 в Пекине
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