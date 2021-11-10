Фигуристка Хромых рассказала о панике в день знакомства с Тутберидзе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых в день знакомства с тренером Этери Тутберидзе паниковала так, что падала на каждом прыжке на льду катка "Хрустальный". Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

Хромых пришла на лед "Хрустального" в 2018 году во время Олимпийских игр в Пхёнчхане из группы Анны Царевой. Спортсменка ждала возвращения Тутберидзе, чтобы специалист дала разрешение на ее работу в группе.

"Была рада и за Алину [Загитову], и за Женю [Медведеву], и была рада, что у меня была возможность кататься в этой группе, - рассказала Хромых. - Я каждый день представляла себе эту первую тренировку: как зайдет Этери Георгиевна, как я кататься буду. Это очень волнительно было".

"Она заходит на лед, а у меня не получается тройной лутц. Такая паника случилась: как же так, вот она здесь, а у меня ничего не получается? Я еду, пытаюсь прыгнуть, падаю. Но в итоге она мне исправила ошибку и все получилось", - добавила фигуристка.

Хромых 15 лет, она является серебряным призером финала Кубка России 2021 года. На завершившемся 6 ноября в Турине этапе Гран-при фигуристка стала второй.