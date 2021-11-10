Фигуристка Хромых поделилась планами на отборочный к Олимпиаде чемпионат России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Майя Хромых готовится выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге с тремя четверными прыжками и надеется выучить тройной аксель. Об этом спортсменка, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе в "Хрустальном", рассказала в интервью ТАСС.

В субботу 6 ноября Хромых выиграла серебряную медаль на этапе первой в ее карьере взрослой чемпионской серии Гран-при, который прошел в итальянском Турине.

"Я с первой тренировки этого сезона к нему (к чемпионату России - прим. ТАСС) готовлюсь, - рассказала Хромых. - Я очень хочу поехать туда с тремя четверными прыжками и хочу выучить тройной аксель. А что касается Игр в Пекине, то наши результаты все расставят на свои места".

"У меня есть сальхов - я отдельно его тренирую, прыгаю. После старта в Будапеште пыталась вставить его в программу, но он был нестабилен. Поэтому решили с Сергеем Викторовичем [Дудаковым] - остальные тренеры тогда были в Канаде, - что лучше поедем на Гран-при с тулупами, так будет надежнее и стабильнее. Сальхов я скручиваю, приземляю, но для него еще потребуется время", - добавила фигуристка.

"С тройным акселем все пока что не так хорошо. Я перед Будапештом и вплоть до Гран-при в Италии приостановила работу над ним, но сейчас готовлюсь возобновить. Время идет, его нужно тренировать. В короткой программе он нужен", - заключила Хромых.