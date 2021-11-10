{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Наместников признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий "Детройта" отметился двумя заброшенными шайбами в домашней игре против "Эдмонтона"
Владислав Наместников ("Детройт") AP Photo/Paul Sancya
Описание
Владислав Наместников ("Детройт")
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 10 ноября. Российский нападающий "Детройта" Владислав Наместников признан второй звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В среду Наместников отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче против "Эдмонтона" (4:2). В текущем сезоне форвард забросил семь шайб в 13 играх, также на его счету две результативные передачи.

Первой звездой стал шведский форвард "Нью-Джерси" Андреас Юнссон, забросивший две шайбы в домашнем матче с "Флоридой" (7:3).

Третьей звездой признан голкипер "Чикаго" Марк-Андре Флёри, отразивший 42 броска в домашней игре с "Питтсбургом" (3:2, по буллитам).

Теги
НХЛ
Летние олимпийские виды спорта
Алина Кабаева получила премию международного фестиваля Sport Movies & TV
Олимпийская чемпионка награждена за значительную роль в популяризации спорта, продвижение культурных и этических ценностей
Алина Кабаева получила премию международного фестиваля Sport Movies & TV
Читать полностью