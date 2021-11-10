Наместников признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 10 ноября. Российский нападающий "Детройта" Владислав Наместников признан второй звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В среду Наместников отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче против "Эдмонтона" (4:2). В текущем сезоне форвард забросил семь шайб в 13 играх, также на его счету две результативные передачи.