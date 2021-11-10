Наместников признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 10 ноября. Российский нападающий "Детройта" Владислав Наместников признан второй звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В среду Наместников отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче против "Эдмонтона" (4:2). В текущем сезоне форвард забросил семь шайб в 13 играх, также на его счету две результативные передачи.
Assist in game No. 900 for Sam Gagner (@89SGagner) and a beautiful goal for Vladislav Namestnikov (@Vladdy18) to boot! pic.twitter.com/ISy3za2Ezi— NHL (@NHL) November 10, 2021
Первой звездой стал шведский форвард "Нью-Джерси" Андреас Юнссон, забросивший две шайбы в домашнем матче с "Флоридой" (7:3).
Третьей звездой признан голкипер "Чикаго" Марк-Андре Флёри, отразивший 42 броска в домашней игре с "Питтсбургом" (3:2, по буллитам).