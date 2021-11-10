Фигурист Артур Дмитриев - младший заявил, что по-прежнему намерен сделать четверной аксель

ТАСС, 10 ноября. Российский фигурист Артур Дмитриев - младший не видит никаких препятствий для исполнения акселя в четыре оборота после возобновления карьеры. Об этом спортсмен рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Дмитриев-младший пропустил несколько сезонов из-за затянувшегося восстановления после травмы колена. Ранее он уже заявлял о намерении исполнить четверной аксель.

"По здоровью я себя чувствую хорошо, мне ничего не мешает, - сказал Дмитриев. - Операция была давно, в 2015-м, проблемы позади. Будем набирать поэтапно форму, если мы подготовим тело, то я не вижу никаких препятствий для исполнения четверного акселя. У меня есть все возможности для восстановления своего контента, мы работаем над этим, главное - не торопиться".

Четверной аксель является самым сложным прыжком в фигурном катании, который до сих пор не сумел приземлить ни один фигурист. Ранее подобный прыжок планировал сделать на этапе серии Гран-при в Японии двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, однако он вынужден был сняться с соревнований из-за травмы.

Дмитриеву 29 лет, он является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева. Дмитриев-младший является чемпионом России среди юниоров, победителем финала кубка страны, а также обладателем бронзовой награды турнира Nebelhorn Trophy, где стал первым в истории фигуристом, исполнившим каскад "тройной лутц - тройной флип" на официальных соревнованиях.