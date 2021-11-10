Наталья Иванова продолжит возглавлять сборную России по парусному спорту

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Наталья Иванова продолжит работу на посту главного тренера сборной России по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Иванова будет возглавлять сборную до октября 2022 года. Старшим тренером по резерву национальной команды станет Диана Крутских.

"В следующем году мы соберемся и проанализируем, что было сделано за год, движемся ли мы со сборной в правильном направлении, - сказал президент ВФПС Сергей Джиенбаев. - Если будет видна положительная динамика подготовки сборной команды, Наталья Иванова продолжит работу на посту главного тренера до конца олимпийского цикла. В работу со сборной подключится и член президиума [ВФПС] Вадим Механиков".

Ивановой 37 лет, она является 13-кратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и участницей двух Олимпийских игр. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году она занимала должность начальника сборной России, а в 2017 году возглавила национальную команду.