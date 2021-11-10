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Лига Европы

"Спартаку" разрешили провести матч с "Наполи" при 30-процентной заполняемости трибун

Встреча пройдет 24 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил московскому "Спартаку" провести домашний матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи" при 30-процентной заполняемости трибун. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Встреча пройдет 24 ноября на "Открытие Банк Арене" и начнется в 18:30 мск.

"Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против "Наполи" со зрителями. Порядок допуска прежний - 30% от вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. В ближайшее время запустим билетную программу", - сказал Зеленов.

После четырех туров "Спартак" занимает последнее, четвертое место в группе C, набрав 4 очка. Лидирует "Наполи" (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5).

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