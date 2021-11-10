{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

В Лондоне рассказали о прогрессе в вопросе проведения в городе этапа "Формулы-1"

Американская инвестиционная компания выделила средства на строительство в восточной части Лондона автодрома

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лондон близок к проведению этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", на строительство автодрома в восточной части города было выделено финансирование. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По информации источника, финансирование выделила американская инвестиционная компания 777 Partners. Консорциум ведет переговоры с руководством "Формулы-1" о включении Гран-при Лондона в календарь в дополнение к уже проходящему Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Это предложение пользуется полной поддержкой мэра Лондона Садика Хана, который хочет организовать этап в городе до истечения своего второго срока в 2024 году.

"Мы надеемся, что это произойдет, мы очень рады этому, - сказал основатель 777 Partners Джош Уандер. - В Лондоне будет зажигательная атмосфера, когда величайшие спортсмены мира вместе с международной фан-базой и крупнейшими мировыми компаниями в качестве спонсоров приедут на гоночный уик-энд. Что еще более важно, мы построим спортивно-развлекательный комплекс мирового класса, который будет работать круглый год и радовать жителей".

Гран-при Великобритании в Сильверстоуне в сезоне 2022 года пройдет с 1 по 3 июля.

Теги
Формула-1
Летние олимпийские виды спорта
Призер Олимпийских игр Елфутина выдвинута кандидатом в комиссию спортсменов ОКР
Решение было принято 6 ноября на заседании президиума Всероссийской федерации парусного спорта
Читать полностью