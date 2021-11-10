Форвард "Йокерита" Анттила будет капитаном сборной Финляндии в матче с командой России

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" Марко Анттила будет капитаном сборной Финляндии в матче Кубка Карьяла против команды России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер финнов Юкка Ялонен.

Матч между сборными России и Финляндии пройдет в четверг и начнется в 19:30 мск.

"Анттила будет капитаном в первом матче. По вратарю посмотрим завтра", - сказал Ялонен.

Тренер также сообщил, что его штаб намерен посмотреть кандидатов на участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине как на этом этапе Евротура, так и на Кубке Первого канала в Москве в декабре.