{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Карьяла

Форвард "Йокерита" Анттила будет капитаном сборной Финляндии в матче с командой России

Встреча Кубка Карьяла пройдет в четверг
Марко Анттила Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Марко Анттила
© Александр Демьянчук/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" Марко Анттила будет капитаном сборной Финляндии в матче Кубка Карьяла против команды России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер финнов Юкка Ялонен.

Матч между сборными России и Финляндии пройдет в четверг и начнется в 19:30 мск.

"Анттила будет капитаном в первом матче. По вратарю посмотрим завтра", - сказал Ялонен.

Тренер также сообщил, что его штаб намерен посмотреть кандидатов на участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине как на этом этапе Евротура, так и на Кубке Первого канала в Москве в декабре.

Теги
Кубок Карьяла
КХЛ
Хоккеист Линден Вей перешел из СКА в "Барыс"
Петербургский клуб в результате обмена получил спортивные права на форварда Каспери Капанена
Читать полностью