Хоккеист Линден Вей перешел из СКА в "Барыс"

ТАСС, 10 ноября. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял нападающего Линдена Вея в казахстанский "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба "Барыса".

Соглашение Вея с казахстанским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Хоккеист уже играл за команду из Нур-Султана в сезоне-2017/18. СКА в результате обмена получил спортивные права на нападающего Каспери Капанена.

Вею 30 лет, в текущем сезоне он принял участие в 21 матче, набрав 11 очков (5 голов + 6 передач). В составе московского ЦСКА Вей стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий выступал за "Лос-Анджелес", "Ванкувер" и "Калгари", всего в НХЛ он принял участие в 138 матчах, в которых набрал 44 очка (14+30). В составе сборной Канады Вей завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года.

"Барыс" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, в активе клуба 24 очка в 27 играх.