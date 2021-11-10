Борис Игнатьев: шансы россиян и хорватов на выход на чемпионат мира напрямую равны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сборные России и Хорватии по футболу имеют равные шансы на выход на чемпионат мира 2022 года с первого места в группе, но у российской команды есть небольшое преимущество. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

В оставшихся турах отборочного турнира чемпионата мира сборная России сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). Хорваты до встречи с россиянами проведут матч против мальтийцев (11 ноября, Та-Кали).

"Я думаю, что шансы на выход на чемпионат мира [с первого места] равные, - сказал Игнатьев. - Но у нас есть небольшое преимущество: мы обыгрываем киприотов, они - мальтийцев, и нам можно сыграть вничью. Это далеко не та команда, которая была на чемпионате мира - 2018 (хорваты дошли до финала, где уступили французам со счетом 2:4 - прим. ТАСС), многие футболисты перешли рубеж молодости и юности, потеряли свою стать, некое умение. Игровой тонус далеко не тот, при этом ничейный результат нас вполне устроит".

Матчи сборной России в ноябре из-за травм пропустят защитник Илья Самошников ("Рубин"), а также полузащитники Арсен Захарян ("Динамо") и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"). "Я бы не стал делать упор на заболевания этих игроков, конечно, в какой-то степени это ослабляет команду, но здесь важна общая компановка и направленность всех игроков, а их достаточно, чтобы сделать выбор для победы над киприотами, - отметил Игнатьев. - Мы с нетерпением ждем игру и прекрасно понимаем, что всякое может случиться, но большинство из нас представляет, что если мы рассчитываем на выход с первого места, то нужно обыгрывать команду Кипра. Думаю, что уровень индивидуального и командного мастерства у наших футболистов выше, чем у киприотов, к тому же мы играем дома, все вкупе дает основания сказать, что мы добьемся победы".

"Что касается матча со сборной Хорватии, то здесь сложнее, это другая команда и другой уровень. Понятно, что это команда, сотканная из мастеров, которые играют на самом высоком уровне в лучших европейских командах. Когда играешь дома и прекрасно понимаешь, что между нами будет решаться, кто выйдет на чемпионат мира, появляются ощутимые сложности. Но при этом нужно пробовать, делать все возможное, чтобы добиться любого результата, кроме поражения", - заключил Игнатьев.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.