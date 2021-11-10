Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным удаление Клаудиньо в матче с "Уралом"

ТАСС, 10 ноября. Главный арбитр матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и петербургским "Зенитом" Игорь Панин справедливо показал прямую красную карточку полузащитнику команды гостей Клаудиньо. Такое решение приняла экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС), рассмотрев обращение "Зенита" после матча, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 7 ноября в Екатеринбурге и завершилась вничью со счетом 0:0. Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол на 51-й минуте матча. "Зенит" обратился в ЭСК, чтобы оспорить удаление.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист "Зенита" совершил атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника. Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста "Урала" Арсена Адамова", - говорится в сообщении.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" 19 ноября примет "Нижний Новгород". Клаудиньо в текущем сезоне провел 13 матчей в разных турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.