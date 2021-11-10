Сборная Ингушетии выиграла международные соревнования по радиосвязи

МАГАС, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная радиолюбителей Ингушетии заняла первое место в международных соревнованиях RDXC-2021. Об этом сообщил в среду в Instagram представитель сборной Халид Танкиев.

"После завершения продолжительного процесса работы судейской комиссии были опубликованы результаты прошедших в марте 2021 года международных соревнований по радиосвязи на коротких волнах RDXC, организованных Союзом радиолюбителей России. В результате ожесточенной борьбы дебютировавшая сборная Ингушетии с позывным R7QR в составе Тамерлана Мальсагова, Дмитрия Жихарева, Дмитрия Гурьянова, Муссы Хутиева и Елены Бойченко заняла первое место в одной из самых сложных категорий участников "много операторов - много передатчиков", - написал Танкиев.

Он уточнил, что с момента первых соревнований в 1994 году Ингушетия была представлена на них трижды, однако лишь одиночными спортсменами. Команда республики приняла участие в международном турнире впервые. Всего в соревнованиях участвовали более 5 тыс. радиолюбителей из 121 страны и 81 региона РФ.

"Для защиты титула чемпионов участие команды планируется и в следующем году", - добавил Танкиев.