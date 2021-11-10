{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

СМИ: пилота "Формулы-1" Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике

Россиянин был замечен в клубе вместе с пилотами Джорджем Расселлом и Александром Албоном, однако к ним служба безопасности санкций не применяла

ТАСС, 10 ноября. Служба безопасности ночного клуба в Мексике выгнала российского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиту Мазепина из заведения. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Российский пилот был замечен в клубе вместе с пилотами Джорджем Расселлом и Александром Албоном, однако к британцу и тайцу служба безопасности санкций не применяла.

Мазепин стал последним из финишировавших на 8-м этапе "Формулы-1" Гран-при Мексики, заняв 18-е место. Этап проходил с 5 по 7 ноября.

Мазепину 22 года, он является пилотом "Формулы-1" с 2021 года. В общем зачете "Формулы-1" россиянин занимает последнее, 21-е место, не набрав очков после 18 гонок.

Теги
Формула-1
Формула-1
Представитель Мазепина прокомментировала инцидент с гонщиком в клубе в Мексике
По ее словам, пилота команды "Хаас" не выгоняли из клуба, как об этом сообщали СМИ
Представитель Мазепина прокомментировала инцидент с гонщиком в клубе в Мексике
Читать полностью