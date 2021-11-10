Фернандес считает, что сборная России во время чемпионата Европы попала в полосу неудач

ТАСС, 10 ноября. Сборная России по футболу попала в полосу неудач во время чемпионата Европы. Такое мнение высказал экс-игрок сборной России Марио Фернандес, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

В сентябре игрок объявил о завершении выступлений в национальной команде.

"Иногда получается так, что все идет естественно, и ты побеждаешь, как в случае с чемпионатом мира. Точно также случается и черная полоса, когда ты вроде все делаешь правильно, но... Даже с Финляндией мы играли плохо, хотя и выиграли. Может быть, и не заслужили победы в том матче. Это не объяснение, просто, может быть, тогда была неудачная стадия жизненного цикла", - сказал Фернандес.

На чемпионате Европы, который прошел летом 2021 года, сборная России не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее время в группе.