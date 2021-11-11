Вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что у него не было разногласий со Знарком

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в беседе с журналистами рассказал, что у него никогда не было разногласий с нынешним тренером-консультантом национальной сборной Олегом Знарком.

В последнее время Ротенберг в своем аккаунте в Instagram публиковал немало совместных фотографий со Знарокм. С 2015 по 2018 год они вместе работали штабе национальной команды. За этот период сборная России выиграла золото Олимпиады и дважды стала бронзовым призером чемпионатов мира. Уход Знарка из сборной весной 2018 года СМИ связывали с тем, что у тренера были разногласия с Ротенбергом.

"Мы с Олегом Валерьевичем через многое вместе прошли, отработали многие годы, и даже когда мы официально не были при должностях, постоянно поддерживали дружескую связь, - сказал Ротенберг. - Может, мы не афишировали это публично, но постоянно были на связи, общались, советовались. Бывают разные рабочие моменты, в споре рождается истина, и наша совместная работа является жизненным опытом, который пригодится нам и в будущем".

"Это (сообщения про разногласия) происки врагов, мы не обращали на это внимания. Главное - счет на табло, мы работаем ради результата, чтобы игроки у нас развивались. У нас очень много игроков, которые хорошо проявили себя в этом сезоне. Например, [Иван] Зинченко, чье имя не было в прошлом сезоне на слуху, и сейчас он вызван в сборную России, и мы видим его прогресс", - добавил Ротенберг.