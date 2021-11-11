Роман Ротенберг: перед молодежной сборной России стоит задача выиграть чемпионат мира

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России ставит перед молодежной сборной задачу завоевать золотые медали на чемпионате мира - 2022. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Российскую команду возглавит Олег Браташ, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера сборной России на Кубке Карьяла. В состав тренерского штаба также входят Александр Титов и тренер вратарей Андрей Комиссаров.

"Мы хотели бы, чтобы тренерский штаб в таком же составе поехал на молодежный чемпионат мира, где у нас задача - выиграть только золото. И вся работа будет сводиться к тому, чтобы добиться максимального результата", - сказал Ротенберг.

"Для нас очень важно, чтобы у нас были собраны профессионалы и в тренерском штабе, и среди персонала, включая медицинский штаб. У нас собраны лучшие специалисты, чтобы помогать ребятам выигрывать, чтобы приезжая из клуба в сборную, это был еще лучший уровень, нежели в клубах. Такую задачу мы себе ставим - чтобы в сборной России было все на самом высоком уровне", - подчеркнул Ротенберг.