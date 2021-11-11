Стивен Джеррард возглавил английскую "Астон Виллу"

ТАСС, 11 ноября. Стивен Джеррард назначен главным тренером английского футбольного клуба "Астон Вилла". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту 41-летний специалист сменил Дина Смита, который был отправлен в отставку 7 ноября. С 2018 года Джеррард возглавлял шотландский "Рейнджерс".

"Астон Вилла" - клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером, - сказал Джеррард. - После бесед с руководством стало очевидно, насколько амбициозны их планы, я с нетерпением жду возможности помочь клубу в достижении их целей. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с "Рейнджерс", за предоставленную мне возможность управлять таким культовым футбольным клубом, хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем".

В качестве тренера Джеррард также работал в молодежной команде "Ливерпуля". В прошлом сезоне Джеррард привел "Рейнджерс" к победе в чемпионате Шотландии.

В качестве игрока Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год. Футболист провел за клуб 504 матча, в которых забил 120 голов. Джеррард становился обладателем Кубка Англии (2001, 2006) и Кубка английской лиги (2001, 2003, 2012). В 2001 году англичанин вместе с "Ливерпулем" выиграл Кубок УЕФА, в 2005-м - Лигу чемпионов.

"Астон Вилла" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе клуба 10 очков в 11 матчах.